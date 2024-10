Caterina Balivo rivela perché Mammucari ha rifiutato l’invito a La Volta Buona: “Voleva soldi” (Di martedì 22 ottobre 2024) A La Volta Buona la rivelazione di Caterina Balivo su Mammucari L'articolo Caterina Balivo rivela perché Mammucari ha rifiutato l’invito a La Volta Buona: “Voleva soldi” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Caterina Balivo rivela perché Mammucari ha rifiutato l’invito a La Volta Buona: “Voleva soldi” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A Lalazione disuL'articolohaa La: “” proviene da Novella 2000.

Caterina Balivo smaschera il famoso che non si è presentato a “La volta buona” - Caterina Balivo smaschera il famoso che non si è presentato a “La volta buona” – Caterina Balivo ha aperto la settimana del suo programma “La volta buona” dedicando ampio spazio a “Ballando con le Stelle”. Nel corso della puntata, volti noti del programma di Milly Carlucci, insieme a ospiti come Laura Freddi, hanno avuto l’opportunità di commentare gli eventi dell’ultima emozionante puntata. (Tvzap.it)

Caterina Balivo lancia frecciatine a destra e a manca : avete sentito cosa ha detto su Teo Mammucari? - Dopo la risposta negativa di Anastasia, quindi, la conduttrice ha cercato di smorzare l’imbarazzo rispondendo con la canzone di Mahmood, Soldi: “Voleva soldi, soldi, soldi…”. twitter. Quel che è certo, comunque, è che il siparietto creato dalla conduttrice non è affatto piaciuto al pubblico da casa. (Donnapop.it)