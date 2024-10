Calzaturiero in ginocchio, otto settimane di cassa intergrazione in deroga: "Un primo segnale, la crisi è profonda" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Si tratta di un primo passo ma non è sufficiente". Le organizzazioni sindacali territoriali provinciali di categoria Filctem Cigl, Femca Cisl e Uiltec Uil esprimono "timida soddisfazione nell’apprendere dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, di otto settimane di cassa Cesenatoday.it - Calzaturiero in ginocchio, otto settimane di cassa intergrazione in deroga: "Un primo segnale, la crisi è profonda" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Si tratta di unpasso ma non è sufficiente". Le organizzazioni sindacali territoriali provinciali di categoria Filctem Cigl, Femca Cisl e Uiltec Uil esno "timida soddisfazione nell’apprendere dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, didi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esportazioni - nel primo semestre soffre il calzaturiero : in flessione il numero delle imprese e degli addetti - Il settore calzaturiero nazionale archivia un primo semestre con una flessione sia nel fatturato (-9,1%) che nell’export (sceso del -8,5% in valore e del -6,8% in quantità nei primi 5 mesi). In forte calo anche l’indice Istat della produzione industriale (-19,5%). Questa la fotografia del... (Cesenatoday.it)

Calzaturiero in crisi : calano fatturato ed export nel primo semestre - Secondo l’ultimo report del Centro Studi Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici, il comparto ha segnato una flessione del -9,1% nel fatturato e una contrazione dell’export pari a -8,5% in valore e -6,8% in quantità nei primi cinque mesi del 2024. Aggiornamento ore 8 Uno degli effetti più preoccupanti della crisi riguarda l’export, che rappresenta da sempre il principale motore del ... (Italiasera.it)

Nel primo semestre male il settore calzaturiero - anche il lusso - A seguito della contrazione delle vendite estere (-8,5%), il saldo commerciale settoriale, pur in attivo per 2,34 miliardi di euro, denota un calo del 4,7%, malgrado il ridimensionamento delle importazioni (-11,6%). Il settore calzaturiero nazionale archivia un primo semestre con una flessione sia nel fatturato (-9,1%) sia nell'export (sceso dell'8,5% in valore e del 6,8% in quantità nei primi 5 ... (Quotidiano.net)