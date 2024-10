Bologna, muore in un incidente Federico Asta, il pasticcere dei vip: stava portando dolci ai volontari dell’alluvione (Di martedì 22 ottobre 2024) È morto in un incidente stradale Federico Asta, 34 anni, conosciuto a Bologna come “il pasticcere dei vip”. La sua moto è stata travolta da un’auto mentre stava andando a consegnare dolci per i volontari impegnati a spalare fango dopo l’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito l’Emilia-Romagna. L’incidente è avvenuto nella serata ieri ieri, lunedì 21 ottobre: lo scooter di grossa cilindrata di Asta è andato a scontrarsi con un Suv Honda: il pasticcere è stato sbalzato a terra e per lui non c’è stato nulla da fare. Il 34enne – originario di Alcamo, in provincia di Trapani, e padre di due bambini – era titolare di una pasticceria in via Battindarno. Soprattutto nel quartiere Santa Viola era molto conosciuto per le tante iniziative organizzate. Tpi.it - Bologna, muore in un incidente Federico Asta, il pasticcere dei vip: stava portando dolci ai volontari dell’alluvione Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È morto in unstradale, 34 anni, conosciuto acome “ildei vip”. La sua moto è stata travolta da un’auto mentreandando a consegnareper iimpegnati a spalare fango dopo l’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito l’Emilia-Romagna. L’è avvenuto nella serata ieri ieri, lunedì 21 ottobre: lo scooter di grossa cilindrata diè andato a scontrarsi con un Suv Honda: ilè stato sbalzato a terra e per lui non c’è stato nulla da fare. Il 34enne – originario di Alcamo, in provincia di Trapani, e padre di due bambini – era titolare di una pasticceria in via Battindarno. Soprattutto nel quartiere Santa Viola era molto conosciuto per le tante iniziative organizzate.

