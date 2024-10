Basket serie C. Dragons, vittoria sofferta . Torna su con pieno merito (Di martedì 22 ottobre 2024) vittoria di misura, ma pur sempre vittoria, per i Dragons in serie C unica. I pratesi si impongono per 65-61 contro Juve Pontedera e si riprendono i piani alti della classifica. Gara difficile, per tanti motivi. Perché la sconfitta di Firenze di sabato scorso era rimasta indigesta, perché la Juve Pontedera aveva già fatto vedere di essere una squadra importante in coppa Toscana e perché in questo inizio di stagione sembra tutto molto difficile per i ragazzi di coach Pinelli. E’ andata bene, in una gara ad elastico, con i Dragons bravissimi nella fase difensiva, capaci di azzerare il tentativo di rimonta ospite nell’ultimo quarto. La Juve Pontedera inizia forte e chiude il primo quarto in vantaggio 25-21. Grandissima la reazione laniera nel secondo quarto: in 10’ solo quattro i punti segnati dalla squadra ospite allenata da coach Alessandro Becagli. Lanazione.it - Basket serie C. Dragons, vittoria sofferta . Torna su con pieno merito Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024)di misura, ma pur sempre, per iinC unica. I pratesi si impongono per 65-61 contro Juve Pontedera e si riprendono i piani alti della classifica. Gara difficile, per tanti motivi. Perché la sconfitta di Firenze di sabato scorso era rimasta indigesta, perché la Juve Pontedera aveva già fatto vedere di essere una squadra importante in coppa Toscana e perché in questo inizio di stagione sembra tutto molto difficile per i ragazzi di coach Pinelli. E’ andata bene, in una gara ad elastico, con ibravissimi nella fase difensiva, capaci di azzerare il tentativo di rimonta ospite nell’ultimo quarto. La Juve Pontedera inizia forte e chiude il primo quarto in vantaggio 25-21. Grandissima la reazione laniera nel secondo quarto: in 10’ solo quattro i punti segnati dalla squadra ospite allenata da coach Alessandro Becagli.

