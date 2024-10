Autumn Crittendon di 16 Anni e Incinta morta a 27 anni per overdose di fentanyl (Di martedì 22 ottobre 2024) Autumn Crittendon è morta lo scorso luglio a 27 anni. La star di 16 anni e Incinta, stando a quanto appreso da TMZ, è morta per overdose di fentanyl: aveva assunto, inoltre, un altro oppioide illecito. Fanpage.it - Autumn Crittendon di 16 Anni e Incinta morta a 27 anni per overdose di fentanyl Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024)lo scorso luglio a 27. La star di 16, stando a quanto appreso da TMZ, èperdi: aveva assunto, inoltre, un altro oppioide illecito.

La storia di Shirel Golan - sopravvissuta al massacro del 7 ottobre e morta suicida a 22 anni - Ma, nel giorno del suo 22esimo compleanno, si è tolta la vita nella sua casa a Porat, vicino a Netanya. Era sopravvissuta al massacro del 7 ottobre di Hamas al Nova Festival, dove centinaia di ragazzi riuniti a Reim per partecipare al rave furono presi in ostaggio dai terroristi. «È stata la prima e unica volta in cui l’abbiamo lasciata sola e lei ha deciso di togliersi la vita», ha detto a ... (Lettera43.it)

Il dramma di Elena - morta a soli 44 anni per un malore improvviso - . . La tragedia nei giorni scorsi a Tenerife, isola delle Canarie, dove la giovane donna si era trasferita e viveva da. C'è tanto dolore a Buffalora, popoloso quartiere a sud della città, per la scomparsa di Elena Franchini: è morta a soli 44 anni, stroncata improvvisamente da un aneurisma cerebrale. (Bresciatoday.it)

Incidente mortale a Milano : motociclista di 60 anni perde la vita in via Carnaro - La dinamica dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava percorrendo via Carnaro in direzione dell’altopiano quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. Al momento, non risulta coinvolto nessun altro veicolo nell’incidente, sollevando l’ipotesi che il motociclista possa aver accusato un malore. (Gaeta.it)