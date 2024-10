Anteprima24.it - Autonomia, Zinzi: “De Luca bocciato dal Pd non può dare lezioni”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Non passa giorno senza che Depretenda di pontificare sull’, credendo di possedere la verità assoluta, ma la realtà dimostra che non è nella posizione di. Non solo è incoerente, avendo già chiesto di avviare l’nel 2019, ma è pure uno sprecone, visto che ha dimostrato di non saper spendere bene i fondi europei e far funzionare la sanità nella nostra regione, tra le ultime nonostante le tante eccellenze presenti tra medici e operatori sanitari. Senza dimenticare le costanti menzogne sui Lep, come se oggi i servizi pubblici non fossero già finanziati ed erogati. Ricordo che ogni anno la spesa pubblica supera i 1.150 miliardi, a dimostrare che i soldi ci sono e sono tanti, ma bisogna saperli spenderli bene”. Lo dice il deputato e coordinatore regionale campano della Lega Gianpiero