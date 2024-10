Atp Vienna 2024, Dominic Thiem chiude la carriera: commozione dopo il match con Darderi (Di martedì 22 ottobre 2024) Dominic Thiem si è ufficialmente ritirato questa sera, ponendo fine alla sua carriera dopo la sconfitta nel primo turno del torneo Atp 500 di Vienna 2024. L’azzurro Luciano Darderi si è infatti imposto in due set, con il punteggio di 7-6 6-2. A fine partita nessuna intervista a caldo per il vincitore, con la scena che è stata tutta per l’idolo di casa. L’ex numero 3 del mondo e campione Us Open nel 2020 ha potuto così salutare il suo pubblico con tutti i ringraziamenti di rito, con la voce che non ha nascosto una forte commozione. Prima di lasciare il campo un momento fortemente simbolico, con Thiem che ha letteralmente appeso la racchetta “al chiodo”, lasciandola al centro del campo tra gli applausi scroscianti dei tifosi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024)si è ufficialmente ritirato questa sera, ponendo fine alla suala sconfitta nel primo turno del torneo Atp 500 di. L’azzurro Lucianosi è infatti imposto in due set, con il punteggio di 7-6 6-2. A fine partita nessuna intervista a caldo per il vincitore, con la scena che è stata tutta per l’idolo di casa. L’ex numero 3 del mondo e campione Us Open nel 2020 ha potuto così salutare il suo pubblico con tutti i ringraziamenti di rito, con la voce che non ha nascosto una forte. Prima di lasciare il campo un momento fortemente simbolico, conche ha letteralmente appeso la racchetta “al chiodo”, lasciandola al centro del campo tra gli applausi scroscianti dei tifosi.

