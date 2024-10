Arresto del boss Gustavo Nocella, il video del blitz condiviso dal presidente colombiano Petro: “La nostra guerra non è contro i contadini” (Di martedì 22 ottobre 2024) Le autorità colombiane hanno arrestato a Medellin il boss della camorra Gustavo Nocella, considerato il principale collegamento dei clan con i produttori di droga colombiani. L’Arresto è avvenuto in un appartamento della città di Medellin, in risposta a una circolare rossa dell’Interpol emessa su richiesta della Dea di Napoli. A sottolineare l’importanza dell’Arresto di Nocella, soprannominato “Ermes” e accusato dalle autorità di essere il “legame tra i clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco”, è stato anche il presidente colombiano Gustavo Petro, che sul suo profilo X ha condiviso il video del blitz, parlando della cattura del “narcotrafficante invisibile”, come lo ha definito la polizia. “Il signore della droga italiano Gustavo Nocella è stato catturato a Medellín dalla Polizia nazionale. Ilfattoquotidiano.it - Arresto del boss Gustavo Nocella, il video del blitz condiviso dal presidente colombiano Petro: “La nostra guerra non è contro i contadini” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le autorità colombiane hanno arrestato a Medellin ildella camorra, considerato il principale collegamento dei clan con i produttori di droga colombiani. L’è avvenuto in un appartamento della città di Medellin, in risposta a una circolare rossa dell’Interpol emessa su richiesta della Dea di Napoli. A sottolineare l’importanza dell’di, soprannominato “Ermes” e accusato dalle autorità di essere il “legame tra i clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco”, è stato anche il, che sul suo profilo X haildel, parlando della cattura del “narcotrafficante invisibile”, come lo ha definito la polizia. “Il signore della droga italianoè stato catturato a Medellín dalla Polizia nazionale.

