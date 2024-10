Amici Speciale, le anticipazioni della seconda registrazione: l’omaggio a Marco Garofalo e uno scherzo a Rudy Zerbi (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono appena terminate le registrazioni della seconda parte della prima puntata di This is me – Speciale Amici, lo show evento dedicato al fortunato talent show di Maria De Filippi in onda da oltre 20 anni. Alla conduzione Silvia Toffanin, già padrona di casa di Verissimo, il contenitore pomeridiano in onda ogni weekend. Lo show vedrà la partecipazione di protagonisti della scena musicale, della danza e della recitazione che proprio grazie alla Scuola di Amici sono riusciti a spiccare il volo verso il successo. A loro si aggiungeranno anche numerosi Big della musica. Ecco le anticipazioni sulla seconda registrazione riguardanti ancora la prima puntata che vedremo in prima serata su Canale 5 il prossimo 23 novembre fornite dai colleghi di SuperGuidaTv. Sono previste, salvo modifiche al palinsesto dell’ultim’ora, tre puntate: Irama ha cantato due medley. Isaechia.it - Amici Speciale, le anticipazioni della seconda registrazione: l’omaggio a Marco Garofalo e uno scherzo a Rudy Zerbi Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono appena terminate le registrazioniparteprima puntata di This is me –, lo show evento dedicato al fortunato talent show di Maria De Filippi in onda da oltre 20 anni. Alla conduzione Silvia Toffanin, già padrona di casa di Verissimo, il contenitore pomeridiano in onda ogni weekend. Lo show vedrà la partecipazione di protagonistiscena musicale,danza erecitazione che proprio grazie alla Scuola disono riusciti a spiccare il volo verso il successo. A loro si aggiungeranno anche numerosi Bigmusica. Ecco lesullariguardanti ancora la prima puntata che vedremo in prima serata su Canale 5 il prossimo 23 novembre fornite dai colleghi di SuperGuidaTv. Sono previste, salvo modifiche al palinsesto dell’ultim’ora, tre puntate: Irama ha cantato due medley.

