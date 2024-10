Ilrestodelcarlino.it - Alluvione Bologna, a Botteghino riapre la trattoria per vedere il Bologna in Champions: “Così usciamo dal fango”

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 - Travolti dall'e ancora in mezzo al, ma comunque innamorati delcalcio. Edi Zocca (video), nel Comune di Pianoro, simbolo delle ultime due alluvioni nel bolognese, questa sera ladella frazioneapposta perla partita dei rossoblù inLeague, in trasferta a Birmingham contro l'Aston Villa.DEL 19 OTTOBRE 2024.DI ZOCCA Ad annunciarlo è il titolare del ristorante, Fabrizio Lazzarini, sui social. "Lo so sto per dire una cosa che a molti farà ridere ma per noi 'fedeli rossoblù' è un modo per uscire dal. Questa sera il ristorante 'AlBar' sarà aperto peril magicoFc 1909.si piega ma non si spezza.".