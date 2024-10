Aisa Impianti, la linea di recupero energetico della centrale di recupero totale di San Zeno è ferma da domenica sera (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Aisa Impianti informa che la linea di recupero energetico della centrale di recupero totale di San Zeno è ferma da domenica sera per un intervento di manutenzione programmata. Si prevede che venga riattivata sabato 9 novembre prossimo. Durante la fermata della linea, che recupera gli scarti dei rifiuti non riciclabili altrimenti, il polo tecnologico effettua due necessari adattamenti: 1.preleva dalla rete energetica nazionale l’energia indispensabile al funzionamento di tutte le altre linee a servizio della raccolta differenziata, compresa quella necessaria all’alimentazione dei motori elettrici dei biofiltri; 2. Lanazione.it - Aisa Impianti, la linea di recupero energetico della centrale di recupero totale di San Zeno è ferma da domenica sera Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 –informa che ladididi Sandaper un intervento di manutenzione programmata. Si prevede che venga riattivata sabato 9 novembre prossimo. Durante lata, che recupera gli scarti dei rifiuti non riciclabili altrimenti, il polo tecnologico effettua due necessari adattamenti: 1.preleva dalla rete energetica nazionale l’energia indispensabile al funzionamento di tutte le altre linee a servizioraccolta differenziata, compresa quella necessaria all’alimentazione dei motori elettrici dei biofiltri; 2.

