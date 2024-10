Laprimapagina.it - A S.Giovanni di Zambrone Kermesse di poesie in vernacolo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sandi– “UBRIACATEVI DI POESIA ” Questo è il motto all’evento che si è svolto domenica pomeriggio presso S.di(VV). Comunque il titolo della manifestazione ha avuto una sfumatura tutta autunnale “Foglie Rosse Foglie Gialle” tipici colori di questo periodo. Possiamo dire che è stata una vera e propria giornata autunnale in piena regola. Prima si è vista la pioggia e una brezza leggera di freddo, dopo ha fatto capolino il sole con una temperatura più che mite, ma come per dispetto ecco di nuovo la pioggia, e nel pomeriggio infine, il cielo ci regala un rassicurante sereno. Presenti il sindaco Corrado L’Andolina, assessori come, Enza Carrozzo e il vicesindaco Nicola Grillo, Presidente del Consiglio Marcello Giannini e Romana Grillo, nella duplice veste di poetessa e consigliere comunale.