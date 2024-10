Sport.quotidiano.net - Viali applaude i suoi: "È la mentalità giusta"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Dopo quattro gare così così ho sentito troppe critiche: diamo grandi meriti al mister, per le scelte iniziali, per i cambi, per aver fatto esordire due ragazzi di proprietà (Urso e Nahounou, ndr)". Il presidente Carmelo Salerno si presenta in sala stampa mandando questo messaggio di grande fiducia a. Poi conclude con un pensiero solidale. "Siamo vicini alle zone colpite dalle alluvioni". Williamè ovviamente soddisfatto. "Anche quando non si vinceva - sottolinea - avevo sensazioni positive perché i ragazzi hanno sempre lavorato bene, contro il Frosinone c’è stata unaper tutti i 90’".ha spiegato così le scelte iniziali: da Stulac a Girma, passando per le panchine di Portanova e Vergara. "Forse è un’utopia, ma l’obiettivo è quello di avere 28 titolari, tutti allo stesso livello.