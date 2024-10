Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 19:15 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Viabilità DEL 21 OTTOBRE 2024 ORE 19.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA CODE PER INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO ALTEZZA PARCO DE MEDICI VERSO RACCORDO ANULARE. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA E IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’ OSTIENSE. SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO DA MEZZOCAMMINO A MALAFEDE DIREZIONE OSTIA. IN A1 Roma NAPOLI CONTINUA LA CHIUSURA PER INCIDENTE DEL TRATTO TRA CASSINO E PONTECORVO VERSO Roma CI SONO CODE DA SAN VITTORE A CASSINO DOVE SI È OBBLIGATI AD USCIRE. SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE L’USCITA A SAN VITTORE. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI IN ZONA SULLA REGIONALE AUSONIA TRA PIGNATARO INTERAMNA A CASSINO E SULLA CASILINA CON INCOLONNAMENTI DA SAN VITTORE A CASTROCIELO IN DIREZIONE Roma. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2024 ore 19:15 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)DEL 21 OTTOBREORE 19.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA CODE PER INCIDENTE SULLAFIUMICINO ALTEZZA PARCO DE MEDICI VERSO RACCORDO ANULARE. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA E IN ESTERNA TRA LAFIUMICINO E L’ OSTIENSE. SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO DA MEZZOCAMMINO A MALAFEDE DIREZIONE OSTIA. IN A1NAPOLI CONTINUA LA CHIUSURA PER INCIDENTE DEL TRATTO TRA CASSINO E PONTECORVO VERSOCI SONO CODE DA SAN VITTORE A CASSINO DOVE SI È OBBLIGATI AD USCIRE. SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE L’USCITA A SAN VITTORE. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI IN ZONA SULLA REGIONALE AUSONIA TRA PIGNATARO INTERAMNA A CASSINO E SULLA CASILINA CON INCOLONNAMENTI DA SAN VITTORE A CASTROCIELO IN DIREZIONE

