Verona indagato il poliziotto che ha ucciso il ghanese alla stazione Gasparri | Lo sostengo personalmente

indagato per eccesso colposo di legittima difesa il poliziotto che ha causato la morte di Moussa Diarra, il giovane che a Verona aveva aggredito alcuni agenti nella zona della stazione veronese. "Sono personalmente a disposizione per la tutela morale, legale e ogni forma di assistenza per l'agente della Polizia di Stato", afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, sottolineando che a lui "va dato ogni tipo di sostegno". Verona, indagato il poliziotto che ha ucciso l'immigrato Il 26enne, originario del Mali, è stato ucciso dall'agente che ha risposto all'aggressore armato di coltello esplodendo tre colpi di arma da fuoco, uno dei quali l'ha colpito al petto. Il ragazzo, durante la notte, era stato autore di una serie di danneggiamenti e violenze.

