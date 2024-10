Una panchina lilla a Chieti per non abbassare la guardia sui disturbi alimentari (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non è bastatata la pioggia a fermare il club Kiwanis Chieti Theate che nel pomeriggio di domenica 20 ottobre ha inaugurato una panchina lilla nella splendida piazza G.B. Vico di Chieti per portare all’attenzione di tutti la patologia dell’anoressia e della bulimia, le due “sorelle” dei disturbi Chietitoday.it - Una panchina lilla a Chieti per non abbassare la guardia sui disturbi alimentari Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non è bastatata la pioggia a fermare il club KiwanisTheate che nel pomeriggio di domenica 20 ottobre ha inaugurato unanella splendida piazza G.B. Vico diper portare all’attenzione di tutti la patologia dell’anoressia e della bulimia, le due “sorelle” dei

