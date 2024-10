Trump e la corsa alla Casa Bianca: l’ossessione per i migranti, fino a una legge vecchia di 226 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per deportare gli immigrati irregolari Trump è pronto a riesumare una legge del 1798, invocata per l'ultima volta dopo Pearl Harbor. Trump e la corsa alla Casa Bianca: l’ossessione per i migranti, fino a una legge vecchia di 226 anni InsideOver. It.insideover.com - Trump e la corsa alla Casa Bianca: l’ossessione per i migranti, fino a una legge vecchia di 226 anni Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per deportare gli immigrati irregolariè pronto a riesumare unadel 1798, invocata per l'ultima volta dopo Pearl Harbor.e laper ia unadi 226InsideOver.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Apprentice : questi due leggendari registi di Hollywood hanno rifiutato la regia del biopic su Trump - Sei anni fa, Gabriel Sherman scrisse la sceneggiatura e iniziò a farla girare. La "storia delle origini" di Donald Trump è stata presentata in anteprima a Cannes a maggio, dove è stata accolta da recensioni per lo più positive, ma il percorso di questo film controverso è stato lungo e faticoso. Prima di tutto per quanto ha riguardato la ricerca del regista. (Movieplayer.it)

Trump scrive libri da decenni - ma per alcuni non sa nemmeno leggere - Per fare cassa per la campagna presidenziale più costosa della storia, Donald Trump ha di recente pubblicato un nuovo libro. Si chiama Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Trump è come lo zio che crede a tutto quello che legge online - Le sparate al dibattito con Kamala Harris sono la dimostrazione che l'ex presidente passa decisamente troppo tempo su internet. (Wired.it)