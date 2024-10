Thesocialpost.it - Tir si ribalta con tutto il carico sull’A1, autostrada chiusa da Cassino

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un grave incidente si è verificato lungo l’A1, nel tratto compreso trae Pontecorvo, all’altezza del chilometro 658, nella provincia di Frosinone. Un tir che trasportava materiale ferroso si èto, occupando tutte e tre le corsie di marcia in direzione nord. L’autista del veicolo è stato gravemente ferito.Leggi anche: Padova, scontro tra tir e auto sull’A4: otto feriti e lunghe code L’incidente ha causato immediatamente il blocco del traffico, con code che hanno raggiunto i 2 chilometri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale, il personale sanitario del 118 e operatori di Autostrade per l’Italia, per estrarre l’autista dal mezzo e mettere in sicurezza l’area.