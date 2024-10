Superguidatv.it - This is me anticipazioni prima puntata e ospiti dello Speciale Amici – Verissimo: tutti gli spoiler | Esclusiva

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Cosa ci dicono suis me ledellain onda il prossimo 23 novembre? Qualihanno preso parte allocondotto da Silvia Toffanin ed in onda su Canale 5? Eccogliin, dopo laregistrazione avvenuta oggi, 21 ottobre 2024, negli studi Elios di Roma.is me: cosa accadrà in studio? Cosa accadrà nelladiis me, lodi, condotto da Silvia Toffanin, che mira a rendere omaggio ai talenti del programma di Canale 5 che hanno avuto successo? Chi era presente in studio? Comevi saranno: Petit, Isobel, Marisol, Mida, Giuseppe Gioffrè, Emma Marrone. +++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO costante.