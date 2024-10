Telemarketing, numeri nascosti e raccolta illegale: così i call center aggirano i divieti. In arrivo la stretta del governo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono passati circa due anni da quando i cittadini possono chiedere l’iscrizione del proprio numero al Registro pubblico delle opposizioni ed evitare telefonate indesiderata da parte di aziende che offrono servizi, novità commerciali, promozioni e persine truffe. Eppure, la pratica del commercio telefonico aggressivo non si ferma. Molto spesso gli operatori aggirano i divieti. Assoutenti e un sondaggio di Nord VPN del 2023 denunciano il trend in crescita. «Oggi arrivano agli italiani fino a 20 telefonate moleste a settimana, 80 al mese» dai circa 1800 call center legali (e pure illegali) d’Italia. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono passati circa due anni da quando i cittadini possono chiedere l’iscrizione del proprio numero al Registro pubblico delle opposizioni ed evitare telefonate indesiderata da parte di aziende che offrono servizi, novità commerciali, promozioni e persine truffe. Eppure, la pratica del commercio telefonico aggressivo non si ferma. Molto spesso gli operatori. Assoutenti e un sondaggio di Nord VPN del 2023 denunciano il trend in crescita. «Oggi arrivano agli italiani fino a 20 telefonate moleste a settimana, 80 al mese» dai circa 1800legali (e pure illegali) d’Italia.

