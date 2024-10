Strada colabrodo dopo 2 mesi dai lavori, Belli: "Se si comincia un lavoro bisogna farlo bene" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Strada colabrodo a due mesi dall’esecuzione dei lavori. E’ la denuncia del dirigente di Fratelli d’Italia Antonio Belli riguardo le condizioni in cui versa via Duca Marino Marzano, “la Strada è diventata uno schifo - sottolinea Belli - più volte i residenti, hanno espresso il loro disagio perchè Casertanews.it - Strada colabrodo dopo 2 mesi dai lavori, Belli: "Se si comincia un lavoro bisogna farlo bene" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)a duedall’esecuzione dei. E’ la denuncia del dirigente di Fratelli d’Italia Antonioriguardo le condizioni in cui versa via Duca Marino Marzano, “laè diventata uno schifo - sottolinea- più volte i residenti, hanno espresso il loro disagio perchè

Rebellin - condannato a 4 anni il camionista che lo travolse e lo lasciò morente sulla strada. La mamma : «Soddisfatta ma Davide l?ho perso per sempre» - VICENZA - Il camionista tedesco Wolfgang Rieke è stato condannato a 4 anni di reclusione per l'omicidio dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, nel novembre 2022 a... (Ilgazzettino.it)

Chiude il Ghibellin Fuggiasco - circa 40 lavoratori rischiano di finire in strada - Il laboratorio autogestito Paratod@s ha annunciato con una lettera aperta la chiusura dell'edificio noto come Ghibellin Fuggiasco, dove sono ospitati circa 40 lavoratori migranti che non riescono a trovare una casa. Con il suo messaggio, Paratod@s ha lanciato un appello alle istituzioni locali... (Veronasera.it)

Verona - chiude Il Ghibellin fuggiasco : senza un tetto 40 migranti regolari. “È insicuro. Ora il Comune si attivi o finiranno tutti in strada” - “Con questa azione abbiamo cercato di dare una risposta a un bisogno primario ed essenziale, al diritto umano universale a una casa dignitosa, denunciando l’incapacità delle pubbliche istituzioni e della società civile tutta di garantirlo. Contatti con le istituzioni ce ne sono stati, ma infruttuosi. (Ilfattoquotidiano.it)