Startup Marathon, giovedì a Padova la sfida tra 38 startup di tutta Italia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tra le oltre 60 candidature arrivate dalla rete di incubatori e acceleratori Italiani, ne sono state selezionate 38: sono le startup e imprese innovative che giovedì 24 ottobre si sfideranno di fronte a una platea di aziende, investitori e specialisti del settore nell’ambito dello startup Padovaoggi.it - Startup Marathon, giovedì a Padova la sfida tra 38 startup di tutta Italia Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tra le oltre 60 candidature arrivate dalla rete di incubatori e acceleratorini, ne sono state selezionate 38: sono lee imprese innovative che24 ottobre si sfideranno di fronte a una platea di aziende, investitori e specialisti del settore nell’ambito dello

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agrifoodtech. Le startup ci sono ma mancano gli investimenti - Inoltre, patologie direttamente o indirettamente legate al cibo come obesità e diabete sono in crescita. Infine, e contrariamente allo stereotipo più diffuso, non è solo ottimi prodotti tipici, Doc e Docg, ma anche manifattura, impianti di trasformazione, packaging, brevetti ed innovazione esportati in tutto il mondo. (Quotidiano.net)

Imsa - zoom sulle Pmi del futuro. Terapie cellulari e robot - ecco chi sono le due startup vincitrici - Tutte le start-up finaliste che vogliano avviare un progetto di insediamento in Francia avranno l’opportunità di ricevere il supporto gratuito di Business France. «Il Premio e la menzione speciale che abbiamo scelto di conferire oggi – ha commentato Luigi Gallo, Responsabile Business Unit incentivi e innovazione – vanno ad iniziative che non solo sono innovative, ma sono guidate da donne. (Ildenaro.it)

Riassunto : Sono aperte le domande per la 2025 SPIE Startup Challenge - –(BUSINESS WIRE)–Sono aperte le domande per la 2025 SPIE Startup Challenge. org+1 360 685 5478@SPIEtweets The post Riassunto: Sono aperte le domande per la 2025 SPIE Startup Challenge appeared first on seriea24. Contacts Daneet SteffensResponsabile delle pubbliche relazionidaneets@spie. La competizione annuale di presentazioni imprenditoriali viene ospitata da SPIE, la società ... (Seriea24.it)