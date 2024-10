Spada (Assolombarda): “Pnrr a terra in fretta, emanare ‘Salva Milano” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Chiediamo al governo di intervenire su due questioni strategiche. Occorre scaricare a terra, in fretta, il Pnrr, perché diventi Pil. E, inoltre, è necessario emanare il cosiddetto decreto Salva Milano e risolvere il prima possibile l’interpretazione sulle norme edilizie ed urbanistiche che stanno bloccando la città”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Chiediamo al governo di intervenire su due questioni strategiche. Occorre scaricare a, in, il, perché diventi Pil. E, inoltre, è necessarioil cosiddetto decreto Salvae risolvere il prima possibile l’interpretazione sulle norme edilizie ed urbanistiche che stanno bloccando la città”. Lo ha detto il presidente di

Spada (Assolombarda) : "Pnrr a terra in fretta - emanare 'Salva Milano" - “È dal 2006 che registriamo una incidenza sul Pil sistematicamente superiore a quella della media dell'Unione europea. Milano, 21 ott. (Adnkronos) - “Chiediamo al governo di intervenire su due questioni strategiche. “Aspettiamo l'introduzione della mini-Ires - ha evidenziato -. Ma chiediamo al governo, che ha ancora davanti a sé tre anni e altrettante leggi di bilancio, di lavorare con ... (Liberoquotidiano.it)

