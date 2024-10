Thesocialpost.it - Sinner, un nuovo record: quanti soldi ha incassato in premi nel 2024

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilha visto Jannikprotagonista non solo sui campi da tennis, ma anche per iincassati grazie alle sue tante fantastiche vittorie. Il talento altoatesino haoltre 16,6 milioni di euro, diventando il tennista più pagato dell’anno e uno dei più “ricchi” di ogni tempo in una sola stagione. La sua incredibile annata ha visto successi in molti tornei prestigiosi, che gli hanno fruttatomai raggiunti prima nel mondo del tennis. La vittoria al Six Kings Slam: un montestorico Il momento chiave della stagione diè stato il Six Kings Slam di Riyad, dove ha trionfato portandosi a casa un montesenza precedenti: 5,52 milioni di euro. Questo torneo di esibizione ha messo in luce ancora una volta la sua supremazia, e gli è valsa la somma più alta mai vista in un evento tennistico.