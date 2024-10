Si aprono le porte di Piazza Lanza per un 44enne: ha vessato l'ex moglie per 14 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di Acireale hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Corte d’Appello di Catania, arrestando un 44enne di Acireale. L’uomo è stato condannato a 3 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni Cataniatoday.it - Si aprono le porte di Piazza Lanza per un 44enne: ha vessato l'ex moglie per 14 anni Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di Acireale hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Corte d’Appello di Catania, arrestando undi Acireale. L’uomo è stato condannato a 3di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni

