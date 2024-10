Serie C 2024/2025: Bernardotto risponde a Schimmenti, Picerno-Potenza termina 1-1 (Di lunedì 21 ottobre 2024) termina in parità il derby tra Picerno e Potenza, valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Un testa a testa molto importante tra due squadre che sono a ridosso della zona alta di classifica, e che non ha deluso le attese in termini di spettacolo. Primo tempo frizzante, in cui il Picerno recrimina per due legni colpiti, prima con Cardoni, complice anche la deviazione di Alastra, e poi con Volpicelli, che fa partire un sinistro perfetto dalla distanza, che però centra l’incrocio dei pali. Al 55?, vantaggio ospite con Schimmenti, che approfitta di una palla vagante per insaccare un rigore in movimento dopo il duello tra Selleri e i due centrali Gilli e Santi. Inizialmente il Picerno sembra subire il contraccolpo ma poi reagisce fino al pareggio al 75? con il debuttante Bernardotto che, entrato per un calcio d’angolo, svetta e insacca la prima palla toccata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)in parità il derby tra, valido per la decima giornata del girone C della. Un testa a testa molto importante tra due squadre che sono a ridosso della zona alta di classifica, e che non ha deluso le attese in termini di spettacolo. Primo tempo frizzante, in cui ilrecrimina per due legni colpiti, prima con Cardoni, complice anche la deviazione di Alastra, e poi con Volpicelli, che fa partire un sinistro perfetto dalla distanza, che però centra l’incrocio dei pali. Al 55?, vantaggio ospite con, che approfitta di una palla vagante per insaccare un rigore in movimento dopo il duello tra Selleri e i due centrali Gilli e Santi. Inizialmente ilsembra subire il contraccolpo ma poi reagisce fino al pareggio al 75? con il debuttanteche, entrato per un calcio d’angolo, svetta e insacca la prima palla toccata.

