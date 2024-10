Sbanda sulle auto in sosta. Ritirata la patente (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha seminato un bel po’ di danni il conducente di una Fiat Panda che verso le tre della notte di domenica ha centrato due vetture parcheggiate sul lato mare della statale Adriatica nei pressi dell’area di servizio Beyfin. L’automobilista, un ragazzo di Castel di Lama, era diretto verso sud e appena fuori del centro abitato ha Sbandato verso sinistra finendo per schiantarsi contro una Dacia Sandero che a sua volta ha coinvolto una Ford Focus parcheggiata appena dietro. Il giovane ha subito alcune contusioni, ma nulla di preoccupante. E’ stato lo stesso ragazzo a chiedere l’intervento dei carabinieri e sul posto è arrivata una pattuglia della stazione di Grottammare che ha eseguito i rilievi del sinistro e sottoposto il giovane all’esame dell’etilometro che ha dato esito positivo, ma non superiore ai limiti che avrebbero fatto scattare il procedimento penale. Ilrestodelcarlino.it - Sbanda sulle auto in sosta. Ritirata la patente Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha seminato un bel po’ di danni il conducente di una Fiat Panda che verso le tre della notte di domenica ha centrato due vetture parcheggiate sul lato mare della statale Adriatica nei pressi dell’area di servizio Beyfin. L’mobilista, un ragazzo di Castel di Lama, era diretto verso sud e appena fuori del centro abitato hato verso sinistra finendo per schiantarsi contro una Dacia Sandero che a sua volta ha coinvolto una Ford Focus parcheggiata appena dietro. Il giovane ha subito alcune contusioni, ma nulla di preoccupante. E’ stato lo stesso ragazzo a chiedere l’intervento dei carabinieri e sul posto è arrivata una pattuglia della stazione di Grottammare che ha eseguito i rilievi del sinistro e sottoposto il giovane all’esame dell’etilometro che ha dato esito positivo, ma non superiore ai limiti che avrebbero fatto scattare il procedimento penale.

