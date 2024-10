Rapine notturne a Milano: tre episodi di violenza in poche ore nella città lombarda (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serie di Rapine violente ha colpito Milano nella notte tra sabato e domenica 20 ottobre, lasciando la comunità locale in allerta. Tre episodi distinti, avvenuti in diverse zone della città, hanno visto vittime di Rapine fisiche, con aggressioni che hanno comportato anche il ricovero in ospedale di alcune delle persone coinvolte. Le forze dell’ordine sono attivamente impegnate nelle indagini per identificare i responsabili di questi atti di criminalità. Rapina in stazione: aggredita una donna tunisina a San Babila La prima rapina è avvenuta poco prima delle 23:00 presso la stazione M1 di San Babila, coinvolgendo una donna di 38 anni, cittadina tunisina. Due uomini l’hanno avvicinata mentre si trovava all’interno della stazione, aggredendola brutalmente. Gaeta.it - Rapine notturne a Milano: tre episodi di violenza in poche ore nella città lombarda Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serie diviolente ha colpitonotte tra sabato e domenica 20 ottobre, lasciando la comunità locale in allerta. Tredistinti, avvenuti in diverse zone della, hanno visto vittime difisiche, con aggressioni che hanno comportato anche il ricovero in ospedale di alcune delle persone coinvolte. Le forze dell’ordine sono attivamente impegnate nelle indagini per identificare i responsabili di questi atti di criminalità. Rapina in stazione: aggredita una donna tunisina a San Babila La prima rapina è avvenuta poco prima delle 23:00 presso la stazione M1 di San Babila, coinvolgendo una donna di 38 anni, cittadina tunisina. Due uomini l’hanno avvicinata mentre si trovava all’interno della stazione, aggredendola brutalmente.

