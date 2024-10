Gamberorosso.it - Poco colore, tanto sapore: il Rosato dell'Anno 2025 arriva dalla Valtènesi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il suoè di un pallidissimo incarnato, quasi (e sottolineiamo quasi) bianco. Ma è un rosé, di quella nouvelle vague chefa discutere in Italia da qualchea questa parte. Rottura con la tradizione, quella dei rosé carichi di, dei Cerasuolo? La risposta è no. Perché Antitesi non nasce “contro” la tradizione, piuttosto è unae tante possibilità di espressione in rosa del nostro patrimonio di uve rosse. Non è un caso che provenga dal “laboratorio”, una denominazione indissolubilmente legata all’uva groppello, che negli ultimi anni ci ha regalato memorabili bottiglie di, e che non si stanca di esplorare e sperimentare le mille possibilità di questa categoria.