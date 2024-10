Omicidio di Candido Montini a Garzeno, minorenne interrogato: avrebbe ucciso l'ex vicesindaco a coltellate (Di lunedì 21 ottobre 2024) I carabinieri hanno interrogato un minorenne sospettato dell'Omicidio di Candino Montini, il 76enne ucciso a Catasco di Garzeno (Como) Notizie.virgilio.it - Omicidio di Candido Montini a Garzeno, minorenne interrogato: avrebbe ucciso l'ex vicesindaco a coltellate Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I carabinieri hannounsospettato dell'di Candino, il 76ennea Catasco di(Como)

Svolta nell’omicidio di Garzeno - minore sospettato per uccisione ex vicesindaco Montini - A quasi un mese dall'omicidio, oggi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Como hanno sentito una persona coinvolta nell'assassinio di Candido Montini, 76 anni, avvenuto nella frazione di Catasco di Garzeno lo scorso 24 settembre. Si tratta di un ragazzo minorenne che è stato condotto nella caserma di Como dove viene interrogato. (Tg24.sky.it)

Test del dna per tutto il paese di Garzeno - un minorenne in caserma per l'omicidio di Candido Montini - Il giovane, originario della frazione di Catasco, dov'è avvenuto l'omicidio, viene interrogato dal pm dei minori. Tutti lo conoscevano, anche per la sua attività politica come vicesindaco in anni lontani nel Psi e come consigliere in tempi più recenti con la lista dell'attuale sindaco, Eros Robba che lo aveva definito "protagonista della storia del paese". (Agi.it)

Candido Montini ucciso a Garzeno - svolta dal Dna? Sospetti su minore interrogato in caserma -  La svolta potrebbe essere legata alla recente scelta dei militari di procedere con il prelievo a tappeto del Dna degli abitanti […]. (Adnkronos) – Un minorenne è stato portato in caserma a Como per essere interrogato in merito alla morte di Candido Montini, 76 anni, ucciso a coltellate il 24 settembre scorso a Catasco di Garzeno. (Periodicodaily.com)