Nicolas Cage invita i giovani a proteggersi dall' AI | Vi ruberà il vostro strumento

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il divo mette in guardia iattorindoli a'uso crescente dell'AI che minaccia il loro talento e il loro ruolo. L'invito dirivolto aiattori affinché si proteggano'uso crescente dell'AI risuona dal palco del 25° Newport Beach Film Festival, dove il divo è intervenuto ieri per analizzare la situazione attuale dell'industria "La performance cinematografica, per me, è un processo fatto a mano, organico, creato da zero", ha spiegato l'attore rivolto ai. "Viene dal cuore, viene'immaginazione, viene dai pensieri, dai dettagli,a mente, dal lavoro di fino ea preparazione."ha proseguito dicendo: "Oggi c'è una nuova tecnologia in giro. Si tratta di una tecnologia con cui io non ho dovuto fare i conti