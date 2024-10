Nazionale, Zola: “Ritorno dei 10? Dobbiamo creare le condizioni giuste” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Dopo la triste esperienza degli Europei la ripartenza è stata notevole. Al di là dei risultati, anche la qualità del gioco è stata buona. Per tornare ad avere numeri 10 bisogna lavorare assieme, da italiani abbiamo sempre avuto giocatori di questa qualità, Dobbiamo ricreare le condizioni giuste per questo tipo di giocatori“. Lo ha dichiarato Gianfranco Zola a margine dell’evento “Premio Eccellenza Mediterraneo”. Una ricerca che può passare dalle seconde squadre, che “danno esperienza alle squadre che le hanno. Juventus, Atalanta e Milan stanno facendo fare un’esperienza senza prezzo ai loro ragazzi. E poi alzano il livello del campionato“, ha aggiunto il vicepresidente della Lega Pro. Magic Box ha poi parlato del campionato di Serie A: “Il Napoli sta andando molto forte, e la cosa non mi sorprende perché conosco il valore di Conte e della squadra. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Dopo la triste esperienza degli Europei la ripartenza è stata notevole. Al di là dei risultati, anche la qualità del gioco è stata buona. Per tornare ad avere numeri 10 bisogna lavorare assieme, da italiani abbiamo sempre avuto giocatori di questa qualità,rileper questo tipo di giocatori“. Lo ha dichiarato Gianfrancoa margine dell’evento “Premio Eccellenza Mediterraneo”. Una ricerca che può passare dalle seconde squadre, che “danno esperienza alle squadre che le hanno. Juventus, Atalanta e Milan stanno facendo fare un’esperienza senza prezzo ai loro ragazzi. E poi alzano il livello del campionato“, ha aggiunto il vicepresidente della Lega Pro. Magic Box ha poi parlato del campionato di Serie A: “Il Napoli sta andando molto forte, e la cosa non mi sorprende perché conosco il valore di Conte e della squadra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cilento - arrestata a Giungano una trafficante internazionale di droga ricercata da due anni - Segui ZON. I carabinieri, insospettiti dalla sua frequentazione con un uomo di Capaccio già noto per precedenti legati alla droga, sono riusciti a rintracciarla nel Cilento, come riportato da lacittadisalerno. IT su Google News. La donna era ricercata da due anni, essendo destinataria di due mandati di cattura europei emessi in seguito a condanne definitive. (Zon.it)

Maria Caterina Pincherle - professoressa di portoghese alla facoltà di Lettere - è stata sollevata dall’incarico di Responsabile accademico per la mobilità internazionale - Tra questi c’era anche la parola «piranha», un termine volgare e offensivo. Per questo molti atenei italiani stanno promuovendo una campagna di sensibilizzazione per denunciare i casi di molestie e discriminazione che si verificano ormai troppo frequentemente. Leggi anche › Sessismo: «Il 90 per cento delle persone ha ... (Iodonna.it)

Ricercata internazionale arrestata dalla polizia : era in vacanza a Genova - Una straniera di 65 anni è stata arrestata dalla polizia in vico del Corallo. La donna era stata colpita da un mandato di cattura internazionale emesso nel 2017 dall’autorità della Moldavia, dovendo espiare una pena detentiva di otto anni per reati contro il patrimonio, sopratutto per truffe di... (Genovatoday.it)