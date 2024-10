Mutande in testa come passamontagna, così agiva rapinatore seriale di farmacie a Milano (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Usava uno slip scuro come passamontagna e bigliettini che indicavano una rapina in corso, oltre ad armi improprie L'articolo Mutande in testa come passamontagna, così agiva rapinatore seriale di farmacie a Milano proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Mutande in testa come passamontagna, così agiva rapinatore seriale di farmacie a Milano Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Usava uno slip scuroe bigliettini che indicavano una rapina in corso, oltre ad armi improprie L'articoloindiproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Mutande in testa come passamontagna - così agiva rapinatore seriale di farmacie a Milano - Una volta nel negozio, estraeva il bigliettino con il quale avvisava che era in corso una rapina e mostrava bottiglie di vetro rotte, coltelli o forbici Usava uno slip scuro come passamontagna e bigliettini che indicavano una rapina in corso, oltre ad armi improprie come bottiglie rotte o forbici, il rapinatore seriale di farmacie fermato […]. (Sbircialanotizia.it)