Movida e ordinanza anti-caos a Bari, il primo test è superato: «Situazione migliorata» (Di lunedì 21 ottobre 2024) ordinanza anti-malaMovida a Bari, buona la prima per le misure adottate dal sindaco Vito Leccese. «Iniziamo a vedere i primi miglioramenti ? dichiara l?avvocato Mauro Gargano, Quotidianodipuglia.it - Movida e ordinanza anti-caos a Bari, il primo test è superato: «Situazione migliorata» Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)-mala, buona la prima per le misure adottate dal sindaco Vito Leccese. «Iniziamo a vedere i primi miglioramenti ? dichiara l?avvocato Mauro Gargano,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Trattenimento illegale" : l'ordinanza che svuota i centri per migranti in Albania - . La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Il provvedimento era stato disposto per i dodici stranieri dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso, i quali fanno. (Today.it)

Calcio - al 'Benelli' la sfida tra Ravenna e Piacenza : disposte modifiche alla viabilità e ordinanza antivetro - In occasione della partita che si svolgerà domenica 20 ottobre, alle 15, allo stadio Benelli, tra Ravenna Fc e Piacenza, sono state disposte modifiche alla viabilità e il divieto di somministrare, vendere e consumare bevande in vetro e lattine. Si tratta di provvedimenti utili a favorire lo... (Ravennatoday.it)

Tar Sardegna : prima ordinanza sulla moratoria per impianti rinnovabili in isola - La vicenda di Branduzzo Energia Srl e del progetto fotovoltaico a Gonnesa potrebbe costituire un precedente importante per futuri sviluppi nell’ambito della produzione di energia rinnovabile in Sardegna, poiché il dialogo tra enti governativi e comunità civili sarà cruciale per trovare un equilibrio tra innovazione e rispetto per il territorio. (Gaeta.it)