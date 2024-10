Moldavia nel referendum per aderire all’Ue è testa a testa tra favorevoli e contrari | Sì avanti con il 5003%

Moldavia, nel referendum per aderire all’Ue è testa a testa tra favorevoli e contrari: “Sì” avanti con il 50,03% (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il futuro della Moldavia è in bilico. In queste ore sta avvenendo il conteggio dei voti del referendum sull’opportunità di modificare la Costituzione del Paese per poter aderire all’Unione Europea. Al momento il “sì” è di poco in vantaggio con il 50,03%, rispetto al 49,97% del “no” con uno scarto di poche centinaia di voti. Sono state scrutinate 2.182 sezioni su 2.219, oltre il 98%, mentre nelle liste elettorali di base figurano 2.714.239 elettori. Lo riporta Bbc. La presidente moldava pro-Ue Maia Sandu ha parlato di un “attacco senza precedenti alla libertà e alla democrazia del nostro Paese”, dopo che i dati parziali hanno mostrato che una parte consistente dei moldavi ha scelto il “no” , tra i timori di un’ingerenza della Russia nel voto. Ilfattoquotidiano.it - Moldavia, nel referendum per aderire all’Ue è testa a testa tra favorevoli e contrari: “Sì” avanti con il 50,03% Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il futuro dellaè in bilico. In queste ore sta avvenendo il conteggio dei voti delsull’opportunità di modificare la Costituzione del Paese per poterall’Unione Europea. Al momento il “sì” è di poco in vantaggio con il 50,03%, rispetto al 49,97% del “no” con uno scarto di poche centinaia di voti. Sono state scrutinate 2.182 sezioni su 2.219, oltre il 98%, mentre nelle liste elettorali di base figurano 2.714.239 elettori. Lo riporta Bbc. La presidente moldava pro-Ue Maia Sandu ha parlato di un “attacco senza precedenti alla libertà e alla democrazia del nostro Paese”, dopo che i dati parziali hanno mostrato che una parte consistente dei moldavi ha scelto il “no” , tra i timori di un’ingerenza della Russia nel voto.

