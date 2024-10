Mistermovie.it - Mister Movie | Questo Halloween SAW mancherà al Cinema, ma come sarà il prossimo Saw XI?

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:2024 arriverà senza un nuovo capitolo della saga horror di Saw. I fan di Jigsaw e delle sue trappole mortali dovranno aspettare ancora un po’, precisamente fino al 2025, per assistere all’undicesimo capitolo della saga, Saw X. Ma l’attesa, si spera,ripagata. Cosa sappiamo finora di Saw XI e cosa possiamo aspettarci? Saw 2024 non ci, ma nel 2025 ritorna con il sequel Saw XI Quest’anno, l’assenza di un nuovo Saw durante la stagione disi fa sentire. La saga, iniziata nel 2004 con l’omonimo film a basso budget che ha generato un successo planetario, ha abituato i suoi fan a un appuntamento fisso con il brivido e il gore. L’enigmatico Jigsaw, con la sua filosofia contorta di “apprezzare la vita” attraverso prove mortali, è diventato un’icona horror moderna.