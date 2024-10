Lettera43.it - Maltempo Emilia-Romagna, la regione chiederà lo stato di emergenza

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La presidente dell'facente funzioni Irene Priolo ha annunciato che nei prossimi giornilodiper l'alluvione che ha colpito il territorio: «Ho approvato quanto detto dalla ministra Bernini, che il governo si riunisce e farà tutto ciò che è necessario, è molto importante perché è necessario ad avviare gli aiuti a cittadini e imprese», ha spiegato. Intanto sono circa 3 mila le persone evacuate, di 2.100 a Bologna, con danni alle città non ancora quantificati: «C'è un tema principale di viabilità: abbiamo visto in questo caso saltare via completamente la viabilità e la rete urbana. L'acqua è entrata dai tombini, non dai fiumi. Bisognerà lavorare sulle reti urbane di scolo delle acque».