Macerata Campania, si dimette l’assessore Lombardi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo appena quattro mesi dalla sua nomina, l’assessore Michele Lombardi ha presentato all’ufficio protocollo le sue dimissioni irrevocabili. Lombardi aveva le deleghe di edilizia scolastica e viabilità. Al posto del dimissionario, salirà Angelo Antonio Villassero nel consiglio comunale di Macerata Campania. Agnese Vetrella, presidente della Pro Loco “Vivere a Caturano”La decisione dell’ex assessore deriva da una tensione con il sindaco Giovanni Battista Di Matteo, a proposito di una polemica con la presidente Agnese Vetrella della pro loco Vivere a Caturano: quest’ultima aveva accusato pesantemente il sindaco Lombardi di aver perso 50mila euro di fondi pubblici per il rifacimento audio-video, poltrone e tendaggi dell’auditorio della scuola Matteotti di via Roma. Anteprima24.it - Macerata Campania, si dimette l’assessore Lombardi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo appena quattro mesi dalla sua nomina,Micheleha presentato all’ufficio protocollo le sue dimissioni irrevocabili.aveva le deleghe di edilizia scolastica e viabilità. Al posto del dimissionario, salirà Angelo Antonio Villassero nel consiglio comunale di. Agnese Vetrella, presidente della Pro Loco “Vivere a Caturano”La decisione dell’ex assessore deriva da una tensione con il sindaco Giovanni Battista Di Matteo, a proposito di una polemica con la presidente Agnese Vetrella della pro loco Vivere a Caturano: quest’ultima aveva accusato pesantemente il sindacodi aver perso 50mila euro di fondi pubblici per il rifacimento audio-video, poltrone e tendaggi dell’auditorio della scuola Matteotti di via Roma.

