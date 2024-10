Lukaku che esce senza battere ciglio, è la conferma della piena sintonia tra la squadra e Conte (Sky Sport) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lukaku che esce senza battere ciglio è la conferma della piena sintonia tra la squadra e Conte. È quel che dice il giornalista Massimo Ugolini a Sky Sport: «L’importanza della panchina, Conte lo ha sempre detto. Ieri gli ingressi di Simeone e Olivera hanno fatto scoccare la scintilla che ha consentito al Napoli di passare in vantaggio con il rigore conquistato dopo il tiro di Simone e l’affondo di Di Lorenzo. Anche l’impatto di Olivera è stato notevole. Tutti entrano in campo con la giusta mentalità, si sentono e sono tutti organici al progetto. Il campionato è lungo, arriveranno momenti di difficoltà come ripete spesso Conte. Il Napoli ha dimostrato di saper emergere nel modo migliore dai momenti più complicati. Lo ha fatto dopo la sconfitta a Verona nella prima giornata. E anche ieri a Empoli dove ha disputato il primo tempo più brutto della sua stagione, fatta eccezione per Verona. Ilnapolista.it - Lukaku che esce senza battere ciglio, è la conferma della piena sintonia tra la squadra e Conte (Sky Sport) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)cheè latra la. È quel che dice il giornalista Massimo Ugolini a Sky: «L’importanzapanchina,lo ha sempre detto. Ieri gli ingressi di Simeone e Olivera hanno fatto scoccare la scintilla che ha consentito al Napoli di passare in vantaggio con il rigore conquistato dopo il tiro di Simone e l’affondo di Di Lorenzo. Anche l’impatto di Olivera è stato notevole. Tutti entrano in campo con la giusta mentalità, si sentono e sono tutti organici al progetto. Il campionato è lungo, arriveranno momenti di difficoltà come ripete spesso. Il Napoli ha dimostrato di saper emergere nel modo migliore dai momenti più complicati. Lo ha fatto dopo la sconfitta a Verona nella prima giornata. E anche ieri a Empoli dove ha disputato il primo tempo più bruttosua stagione, fatta eccezione per Verona.

