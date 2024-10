Liam Payne, i fan insorgono per le foto del cadavere che circolano sui social: «Una mancanza di rispetto» (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Una mancanza di rispetto», «Disgustoso», «È un trauma». Sono solo alcuni dei commenti che stanno circolando in queste ore dopo che la foto del cadavere di Liam Payne, l’ex One Direction precipitato lo scorso 16 ottobre da una stanza d’albergo a Buenos Aires, è finita su tutti i social. Già nei giorni scorsi, il sito di gossip americano TMZ era stato fortemente criticato per aver pubblicato, e poi ritirato, alcuni altri scatti che ritraevano il corpo senza vita dell’artista. «Quel sito cerca di fare introiti sulla morte di Liam Payane», l’accusa di Shayan Sardarizadeh della Bbc. «Non posso credere che abbiate pubblicato le immagini dell’incidente. Vergognatevi», ha scritto un utente. Nonostante la rimozione dalle pagine della testata americana, le fotografie hanno, inevitabilmente, iniziato a circolare sulle diverse piattaforme. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Unadi», «Disgustoso», «È un trauma». Sono solo alcuni dei commenti che stanno circolando in queste ore dopo che ladeldi, l’ex One Direction precipitato lo scorso 16 ottobre da una stanza d’albergo a Buenos Aires, è finita su tutti i. Già nei giorni scorsi, il sito di gossip americano TMZ era stato fortemente criticato per aver pubblicato, e poi ritirato, alcuni altri scatti che ritraevano il corpo senza vita dell’artista. «Quel sito cerca di fare introiti sulla morte diPayane», l’accusa di Shayan Sardarizadeh della Bbc. «Non posso credere che abbiate pubblicato le immagini dell’incidente. Vergognatevi», ha scritto un utente. Nonostante la rimozione dalle pagine della testata americana, legrafie hanno, inevitabilmente, iniziato a circolare sulle diverse piattaforme.

“Disgustoso - totale mancanza di rispetto. Cancellate tutto e subito” : i fan di Liam Payne furiosi per le foto del cadavere che circolano sul Web - Pare che diversi scatti che ritraggono il cadaver di Liam Payne, in particolare il braccio e il bacino publicati in prima istanza proprio da TMZ e poi ritirati, appena caduto dal terzo piano della sua stanza d’albergo, stiano circolando per attirare le attenzioni morbose dei curiosi. Infatti nell’occhio del ciclone sono finiti non solo altri siti minori, ma soprattutto Telegram, Facebook e X. (Ilfattoquotidiano.it)