L’elettrodomestico che consuma di più no non è il frigorifero | cosa pesa sulla nostra bolletta

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Se stai cercando di capire qual èchedi più per ridurre laelettrica, potresti rimanere sorpreso. Sebbene elettrodomestici come il, il forno e il condizionatore d’aria siano noti per il loro elevato consumo energetico, non sono i maggiori responsabili dell’aumento delle spese in. Ma qual è il dispositivo che incide di più sui tuoi consumi?che incide maggiormenteMolti pensano che il, con il suo compressore sempre in funzione, sia il principale colpevole. Anche se ilrichiede una quantità costante di energia, non è il dispositivo chedi più. Secondo la National Energy Action del Regno Unito,che incide maggiormenteè in realtà la doccia elettrica.