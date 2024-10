Lazio: Noslin squalificato tre giornate in Europa League (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Lazio dovrà fare a meno di Tijjani Noslin in Europa League per tre partite. Ora è ufficiale il verdetto della Uefa che costringerà la Lazio a rinunciare al suo attaccante, espulso nella partita contro la Dinamo Kiev per una gomitata rifilata a un avversario nel match d’esordio della squadra biancoceleste. L’attaccante olandese, dopo aver saltato la sfida contro il Nizza, rimarrà fuori anche contro Twente e Porto, per poi tornare a disposizione di Baroni a partire dalla partita contro il Ludogorets in programma il prossimo 28 novembre. Lazio: Noslin squalificato tre giornate in Europa League SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladovrà fare a meno di Tijjaniinper tre partite. Ora è ufficiale il verdetto della Uefa che costringerà laa rinunciare al suo attaccante, espulso nella partita contro la Dinamo Kiev per una gomitata rifilata a un avversario nel match d’esordio della squadra biancoceleste. L’attaccante olandese, dopo aver saltato la sfida contro il Nizza, rimarrà fuori anche contro Twente e Porto, per poi tornare a disposizione di Baroni a partire dalla partita contro il Ludogorets in programma il prossimo 28 novembre.treinSportFace.

