La Russa: “mai pensato di sottoporre i pubblici ministeri all’Esecutivo” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo le critiche, arriva la replica del presidente del Senato La Russa: “Non ho mai detto né pensato che occorra sottoporre i pubblici ministeri all’Esecutivo, al contrario ho detto chiaramente che maggioranza, opposizione e magistratura concordemente, debbono risolvere la questione dei confini tra le funzioni della politica e quelle della magistratura”. Mi sembra chiaro – ha continuato La Russa – che suggerisco di definire concordemente i limiti dell’interpretazione estensiva delle norme, che oggi è indefinita e che è quella che provoca i contrasti. Dico che bisogna farlo concordemente. Alla domanda del giornalista che mi chiede, con la Costituzione? Perché no, anche con una legge costituzionale se occorre”. Aggiornamento ore 9. .com - La Russa: “mai pensato di sottoporre i pubblici ministeri all’Esecutivo” Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo le critiche, arriva la replica del presidente del Senato La: “Non ho mai detto néche occorra, al contrario ho detto chiaramente che maggioranza, opposizione e magistratura concordemente, debbono risolvere la questione dei confini tra le funzioni della politica e quelle della magistratura”. Mi sembra chiaro – ha continuato La– che suggerisco di definire concordemente i limiti dell’interpretazione estensiva delle norme, che oggi è indefinita e che è quella che provoca i contrasti. Dico che bisogna farlo concordemente. Alla domanda del giornalista che mi chiede, con la Costituzione? Perché no, anche con una legge costituzionale se occorre”. Aggiornamento ore 9.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Militari nordcoreani in Ucraina: quale è la posta in gioco per Kim Jong-un - Kim Jong-un avrebbe inviato alcune migliaia di soldati nordcoreani ad addestrarsi in Russia in vista di un loro impiego in Ucraina. Cosa c'è di vero e quale è la posta in gioco per Pyongyang. (lettera43.it)

Yulia Navalnaya si vuole candidare alle presidenziali in Russia: “Farò di tutto per far cadere il regime di Putin il prima possibile” - Yulia Navalnaya, vedova del leader dell’opposizione russa Aleksei Navalny, ha dichiarato che intende candidarsi alle elezioni presidenziali in Russia una volta terminata l’era di Vladimir Putin. L’ann ... (ilfattoquotidiano.it)

La Russa: “Silenzio assordante sulle dichiarazioni del magistrato Marco Patarnello” - Il presidente del Senato: «Bisogna risolvere la questione dei confini tra le funzioni della politica e quelle della magistratura» ... (ilsecoloxix.it)