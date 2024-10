Il Napoli di Conte non fa vendere presepi, non alimenta il falso mito dell’unicità di Napoli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Napoli di Conte non fa vendere presepi, non alimenta il falso mito dell’unicità di Napoli Napoli è sContenta del Napoli di Conte. Il Napoli di Antonio Conte è in perfetta antitesi con il cuore pulsante della città. Il Napoli di Antonio Conte non emoziona. Vince con mezzo rigore (dicesi mezzo rigore lo sforzo offensivo prodotto per ottenerlo, non se ne discute l’evidenza fallosa). Il Napoli di Conte non aiuta l’economia cittadina a sopravvivere. Non fa vendere presepi. Non si vendono pizze, e nemmeno maglie pezzotte. Non si presta a parodie per canzonette e pietosi schetch televisivi. Insomma non è “milleculure”. Nella continua autocelebrazione di se stessa questo Napoli di Antonio Conte avrà lo stesso spazio emozionale che ha il Napoli di Albertino Bigon che ha vinto il secondo scudetto, ma a cui Giancarlo Corradini dedicava la canzone Pietre di Gian Pieretti. Ilnapolista.it - Il Napoli di Conte non fa vendere presepi, non alimenta il falso mito dell’unicità di Napoli Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildinon fa, nonildiè snta deldi. Ildi Antonioè in perfetta antitesi con il cuore pulsante della città. Ildi Antonionon emoziona. Vince con mezzo rigore (dicesi mezzo rigore lo sforzo offensivo prodotto per ottenerlo, non se ne discute l’evidenza fallosa). Ildinon aiuta l’economia cittadina a sopravvivere. Non fa. Non si vendono pizze, e nemmeno maglie pezzotte. Non si presta a parodie per canzonette e pietosi schetch televisivi. Insomma non è “milleculure”. Nella continua autocelebrazione di se stessa questodi Antonioavrà lo stesso spazio emozionale che ha ildi Albertino Bigon che ha vinto il secondo scudetto, ma a cui Giancarlo Corradini dedicava la canzone Pietre di Gian Pieretti.

Napoli soffre ma vince a Empoli : decisivi i cambi di Conte - it. Il Napoli ha conquistato una vittoria preziosa contro l’Empoli, ma non senza difficoltà. Come riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte ha avuto molte difficoltà. . li è apparso spento e a salvarli, in gran parte, è stato un monumentale Alessandro Buongiorno, che ha saputo mascherare. (Dailynews24.it)

Il Napoli di Conte visto da Calamai e Corbo - Confermando quello che già sapevo e cioè che Conte se può lavorare solo su un obiettivo è micidiale. Antonio è già padrone della sua nuova creatura. In poco tempo ha riportato la squadra partenopea in testa alla classifica, ha rilanciato un talento come Kvara (suo il gol decisivo contro l’Empoli) e ha restituito al suo ruolo De Laurentiis. (Terzotemponapoli.com)

Il Napoli di Conte : Una squadra più fisica e pratica - Bergomi cita Alessandro Buongiorno, un difensore giovane ma già molto affidabile, come uno degli elementi chiave per costruire una retroguardia solida. Da squadra tecnica e spettacolare, il Napoli si è evoluto in una formazione più fisica e solida, pronta a lottare su tutti i fronti con un gioco meno appariscente ma molto efficace. (Terzotemponapoli.com)