Il falò di Lungarotti | il vino rosso di Torgiano che incanta le nuove generazioni

Il 31 ottobre segna una data importante per gli amanti del vino: la presentazione del Falò di Lungarotti, prodotto emblematico della storica cantina umbra. Questo vino, ottenuto da uve Sangiovese e Merlot, si presenta con tutte le caratteristiche di freschezza e gioventù che attraggono i palati dei consumatori più giovani. In questo articolo esploreremo le origini, le peculiarità e gli abbinamenti gastronomici di questo vino, che è diventato un simbolo della tradizione vitivinicola di Torgiano. Origini e produzione del Falò Il Falò di Lungarotti ha debuttato sul mercato nella metà degli anni '80, un periodo in cui la viticoltura italiana stava cominciando a rinnovarsi con nuove tecniche di produzione e una maggiore attenzione alla qualità delle uve.