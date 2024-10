Ilrestodelcarlino.it - Il cuore non basta contro la Sonepar. E la Yuasa Battery cede al tie break

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)2 Padova 3: Zhukouski 2, Antonov 18, Cubito, Vecchi 1, Demyanenko 16, Mattei 8, Comparoni, Petkovic (L2), Marchiani, Cvanciger 9, Tatarov 18, Schalk 6, Marchisio. All. OrtenziPADOVA: Stefani, Masulovic 26, Mayo, Diez (L1), Falaschi 2, Sedlacek 18, Plak 11, Toscani (L2), Galiazzo, Pedron, Orioli 7, Porro 17, Truocchio 4, Crosato 4. All. Cuttini Arbitri: Goitre – Lot Parziali: 28-26 (36’), 20-25 (35’), 28-30 (43’), 16-18 (32’) Dopo tre ore di grande battaglia Padova supera lain un match intensissimo, un pò falloso (23 errori in battutacon 5 ace) e ricco di colpi di scena. Padova come sempre con tre schiacciatori in campo,priva di Fedrizzi e Petkovic. Avvio in salita per lache non riesce ad incidere e Falaschi giostra gli attacchi.