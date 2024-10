Ict, tutte le sfide del big-tech in nuova edizione dell''Ai&vr festival multiverse world' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Intelligenza artificiale e realtà virtuale tra economia digitale, i nuovi trend del mondo big-tech e le sfide delle startup più innovative. Sono questi i grandi temi al centro della terza edizione dell''Ai&vr festival multiverse world', il festival dedicato al mondo del Metaverso e a tutto l'universo della comunicazione digitale, che si svolgerà a Torino il 22 ottobre nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale del Cinema, chiamando a raccolta anche quest'anno, dopo il grande successo delle passate edizioni, le eccellenze dei giovani innovatori italiani in una preziosa occasione di incontro e confronto. L'iniziativa raccoglie l'eredità del festival del Metaverso, diventando oggi "Multiverso", evolvendosi anch'esso esattamente come le nuove tecnologie in un processo ancora più d'avanguardia. Liberoquotidiano.it - Ict, tutte le sfide del big-tech in nuova edizione dell''Ai&vr festival multiverse world' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Intelligenza artificiale e realtà virtuale tra economia digitale, i nuovi trend del mondo big-e lee startup più innovative. Sono questi i grandi temi al centroa terza''Ai&vr', ildedicato al mondo del Metaverso e a tutto l'universoa comunicazione digitale, che si svolgerà a Torino il 22 ottobre nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale del Cinema, chiamando a raccolta anche quest'anno, dopo il grande successoe passate edizioni, le eccellenze dei giovani innovatori italiani in una preziosa occasione di incontro e confronto. L'iniziativa raccoglie l'eredità deldel Metaverso, diventando oggi "Multiverso", evolvendosi anch'esso esattamente come le nuove tecnologie in un processo ancora più d'avanguardia.

Ict - tutte le sfide del big-tech in nuova edizione dell''Ai&vr festival multiverse world' - Plen. l. Tra i prestigiosi ospiti istituzionali, Fabrizio Spada, resp. Per il panel dedicato alla Regolamentazione e sviluppo: l'Europa al bivio, interverranno Flavio Arzarello, public policy manager, economic and regulatory policy, Italy presso Meta; Agostino Ghiglia, Membro del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali presso Autorità Garante per la protezione dei dati ... (Liberoquotidiano.it)

