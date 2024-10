Lopinionista.it - Halloween a Leonaldia: programma 2024

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Apertura speciale fino alle 21:30 per la giornata diinsieme ai famosi draghi di Leolandia, attrazioni, live show e un mega spettacolo colorato che sarà acceso dai più piccoli CAPRIATE SAN GERVASIO – Torna la magia di HalLEOween a Leolandia, 200.000 metri quadri di spettacoli live, giostre e momenti divertenti, sotto la protezione di Argo e degli altri mitici draghi del parco, insieme ai migliori personaggi dei cartoni animati, pronti ad entusiasmare i bambini, ma anche i genitori. Il 31 ottobre grande festa in maschera, per vivere uno specialeda veri protagonisti: tanti giochi e magie per tutta la famiglia, con parco aperto fino alle 21:30.