Focus Salute – Menopausa perché colpisce anche il partner

MILANO (ITALPRESS) – perché la Menopausa allontana la coppia? perché il partner si sente rifiutato, o non amato, quando la donna ha secchezza vaginale, dolore ai rapporti, o non ha più desiderio, dopo la Menopausa? E perché la donna perde anche il suo profumo intimo e segreto? Nel cinquantaquattresimo numero di Focus Salute, format di Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza la ragioni biologiche, ormonali, per cui la perdita di ormoni sessuali, prodotti dalle ovaie, scatena la Menopausa, ossia la perdita del ciclo mestruale, e la comparsa di molti sintomi, anche sessuali, con cui il corpo della donna urla il suo bisogno di riavere gli ormoni perduti.

