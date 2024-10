Gaeta.it - Festival delle regioni: passaggio di consegne tra Puglia e Veneto e monologo su intelligenza artificiale

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, che si svolge a Bari, ha visto un’intensa giornata di incontri e discussioni dedicate alla cultura e agli sviluppi regionali. La manifestazione ha visto come protagonista il teatro Petruzzelli, un luogo simbolo per l’arte e la cultura della città. La seconda giornata delè stata segnata dalditra il presidente della RegioneMichele Emiliano e il presidente della RegioneLuca Zaia, il quale si prepara a ospitare l’edizione del 2025. Un evento di questo calibro non solo celebra le rispettive, ma offre anche un’importante opportunità di scambio culturale e collaborativo.